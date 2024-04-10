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Хави ответил, сыграют ли Педри и де Йонг против «ПСЖ»

10 Апреля 2024 • 08:18 Комментировать

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказал на тему возможного участия в матче с «ПСЖ» полузащитников Френки де Йонга и Педри.

«Все, кто прибыл в Париж, будут доступны к предстоящему поединку. Абсолютно все из заявки могут появиться на поле», - передает слова испанского специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, что Педри и де Йонг были травмированы, но попали в заявку на игру с парижским клубом.

Первый матч между «ПСЖ» и «Барселоной» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА состоится сегодня, 10 апреля. Стартовый свисток на стадионе в Париже прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Барселона Хави Эрнандес Френки де Йонг Педри ещё теги
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