Хави ответил, сыграют ли Педри и де Йонг против «ПСЖ»

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказал на тему возможного участия в матче с «ПСЖ» полузащитников Френки де Йонга и Педри.

«Все, кто прибыл в Париж, будут доступны к предстоящему поединку. Абсолютно все из заявки могут появиться на поле», - передает слова испанского специалиста Mundo Deportivo.

Напомним, что Педри и де Йонг были травмированы, но попали в заявку на игру с парижским клубом.

Первый матч между «ПСЖ» и «Барселоной» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА состоится сегодня, 10 апреля. Стартовый свисток на стадионе в Париже прозвучит в 22:00 по московскому времени.