Анчелотти оценил игру Лунина в матче с «Манчестер Сити»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями об игре голкипера команды Андрея Лунина во вчерашнем матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:3).

«Лунин показал отличную игру ногами. Два последних мяча были направлены в девятку, их было невозможно парировать. Первый гол? Не думаю, что это повлияло на него», - передает слова итальянского специалиста Madrid Universal.

Напомним, что ответная встреча между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится в Англии 17 апреля. Стартовый свисток на «Этихаде» прозвучит в 22:00 по московскому времени.