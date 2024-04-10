Форвард «Реала» Родриго недоволен ничьей с «Манчестер Сити»

Форвард мадридского «Реала» Родриго высказался о первом матче против «Манчестер Сити» в рамках четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла в Испании и завершилась со счетом 3:3.

«Это явно не тот результат, на который мы рассчитывали. Теперь все наши мысли об ответной встрече. «Реал» крупно проиграл в Манчестере в прошлом сезоне. Теперь же мы должны победить. У нас есть все шансы. Кто меньше пропустит, тот пройдет в полуфинал», - передает слова бразильца Mundo Deportivo.

Ответный матч «Манчестер Сити» - «Реал» состоится 17 апреля, начало запланировано в 22:00 по московскому времени.