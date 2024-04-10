Анчелотти установил рекорд в матче с «Манчестер Сити»

В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на домашнем стадионе принимал «Манчестер Сити». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

Стоит отметить, что этот поединок стал рекордным для главного тренера «королевского» клуба Карло Анчелотти. Итальянский специалист провел в Лиге чемпионов 200 матчей. Анчелотти первый тренер в истории, которому покорилась эта отметка. Вторым в этом рейтинге идет Алекс Фергюсон, а третьим Арсен Венгер.

Ответная игра между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится в Англии 17 апреля. Победитель противостояния сыграет в полуфинале с «Арсеналом» или «Баварией».