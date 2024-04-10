Эдегор: «Арсенал» подарил «Баварии» два гола»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор пообщался с журналистами после первого матча с мюнхенской «Баварией» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на «Эмирейтс» и завершилась вничью со счетом 2:2.

«Тяжелая игра. Мы противостояли сильному сопернику, у которого в составе много хороших футболистов. Думаю, наша команда была лучше в этом матче. Мы подарили «Баварии» два гола, это нас огорчает. Впереди ответная встреча, мы должны хорошо подготовиться», - передает слова норвежского футболиста пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Баварии» и «Арсенала» состоится 17 апреля на стадионе в Мюнхене.