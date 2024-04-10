Гвардиола назвал фактор, который поможет «Манчестер Сити» победить «Реал»

«Наши болельщики уже выкупили все билеты на этот матч. Нам нужна их поддержка на трибунах в течение всего поединка. Они должны помочь нам победить короля этого турнира. С нашими поклонниками в Манчестере команда сделает это», - передает слова испанского тренера City Xtra.