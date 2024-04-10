Гвардиола назвал фактор, который поможет «Манчестер Сити» победить «Реал»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об ответной встрече с мадридским «Реалом» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. В первой встрече команды расписали результативную ничью со счетом 3:3.
«Наши болельщики уже выкупили все билеты на этот матч. Нам нужна их поддержка на трибунах в течение всего поединка. Они должны помочь нам победить короля этого турнира. С нашими поклонниками в Манчестере команда сделает это», - передает слова испанского тренера City Xtra.
Напомним, что ответный поединок между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится в Англии 17 апреля. Победитель станет участником полуфинала.
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