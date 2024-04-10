«Арсенал» не может победить «Баварию» с 2015 года

В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Арсенал» на своем поле принимал мюнхенскую «Баварию». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2

Стоит отметить, что «канониры» не могут победить немецкий гранд с 2015 года. Последняя победа «Арсенала» над «Баварией» была в октябре 2015 года на групповой стадии Лиги чемпионов. Тогда лондонская команда выиграла со счетом 2:0. Затем команды провели четыре встречи, в которых было три победы «Баварии» и одна ничья.

Ответный поединок между мюнхенцами и лондонцами состоится в Германии 17 апреля. Победитель выйдет в полуфинал.