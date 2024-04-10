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Анчелотти: «Мы хотим сыграть так же в Манчестере»

10 Апреля 2024 • 03:16 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
17.04 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что его команде следует придерживаться того же плана в ответном матче с «Манчестер Сити».

Гранд Ла Лиги сыграл вничью с действующим победителем турнира – 3:3. Ответная встреча пройдёт на поле «горожан» 17 апреля.

«Сегодня мы могли выиграть, но также рисковали и проиграть. Ничья – справедливый результат. Теперь мы хотим сыграть так же в Манчестере. Посмотрим, что получится», – приводит Madrid Zone слова Анчелотти.

В прошлом году «Реал» уступил «Манчестер Сити» в ответной выездной игре на стадии полуфинала (0:4) после ничьей в первом поединке (1:1).

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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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