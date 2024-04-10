Тухель: «Бавария» вполне могла обыграть «Арсенал»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил игру своей команды в матче против «Арсенала» в Лондоне (2:2).

Мюнхенский коллектив вёл со счётом 2:1 до 76-й минуты, когда «канониры» сравняли счёт усилиями Леандро Троссара. В составе «Баварии» отличились Серж Гнабри и Гарри Кейн – они забили на 18-й и 32-й минутах.

«Думаю, сегодня мы вполне могли победить. В концовке шанс забить имел Кингсли Коман, также мы не получили чистый пенальти за игру рукой.

Мы знали, что сегодня были обязаны сыграть лучше, чем в прошлый раз против «Хайденхайма». Мы добыли ничью на выезде, так что ситуация ясна. Дома нам потребуется поддержка наших болельщиков и та же страсть, что сегодня, чтобы пройти в полуфинал», – сказал в интервью Prime Video Тухель.