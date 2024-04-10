Троссар – лишь четвёртый игрок в истории, забивший в первых четырёх домашних матчах Лиги чемпионов

Вингер лондонского «Арсенала» Леандро Троссар продлил домашнюю голевую серию в Лиге чемпионов.

29-летний футболист вышел на замену на 66-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии», а уже спустя десять минут поразил ворота мюнхенцев, установив на табло итоговый счёт (2:2). По сведениям Opta, Троссар стал лишь четвёртым в истории Лиги чемпионов игроком, забившим в своих первых четырёх домашних поединках в Лиге чемпионов. Ранее это смогли сделать только Алессандро дель Пьеро, Фредерик Кануте и Оскар.

Леандро Троссар перешёл в «Арсенал» в январе прошлого года из «Брайтона».