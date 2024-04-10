Спортивный директор «Баварии»: «Снимаю шляпу перед Тухелем»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль доволен тем, как Томас Тухель подготовил команду к матчу с «Арсеналом».

Мюнхенцы добились ничьей в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, который прошёл в Лондоне (2:2).

«Тухель находит общий язык с командой, что в очередной раз подтвердилось в сегодняшнем матче. То, что мы видели на поле, было частью его плана.

Очевидно, что игроки и тренер работают слаженно, подходят друг другу. Решение об уходе Тухеля летом уже принято, об этом не стоит спрашивать каждые два дня, но после сегодняшнего выступления мы должны снять шляпу перед тренером», – приводит журналист Флориан Плеттенберг слова Эберля.