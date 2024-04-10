Эдегор – лучший игрок матча «Арсенала» против «Баварии»

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор был награждён УЕФА за свою игру в поединке с «Баварией».

Первая встреча четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов, прошедшая в Лондоне, завершилась вничью – 2:2. Эдегор не отметился результативными действиями, но показал впечатляющую игру, став лидером среди представителей обеих команд по созданным голевым моментам (пять). Именно норвежский полузащитник был признан УЕФА лучшим игроком матча.

Авторами голов в составе «Арсенала» стали Букайо Сака и Леандро Троссар, за «Баварию» забили Серж Гнабри и Гарри Кейн (с пенальти).

Ответный поединок состоится в Мюнхене 17 апреля.