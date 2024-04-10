Киммих – о ничьей с «Арсеналом»: «Мы должны быть довольны результатом»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о матче против «Арсенала», который завершился вничью (2:2).

Букайо Сака вывел «канониров» вперёд на 12-й минуте, после чего «Бавария» быстро забила два мяча – их авторами стали Серж Гнабри и Гарри Кейн. На 76-й минуте Леандро Троссар принёс хозяевам поля ничью.

«Судя по тому, как складывалась игра, мы должны быть довольны результатом. В первом тайме наша игра не была идеальной, но мы вели в счёте. После перерыва нам удалось создать больше опасных моментов, включая удар в штангу.

Мы можем обыграть «Арсенал» дома, и мы должны это сделать. Сегодняшняя ничья означает, что мы не можем надеяться на 0:0 в ответной игре. Ясно лишь то, что мы должны будем победить – именно ради этого мы выйдем на поле», – сказал в интервью Prime Video Киммих.