Тухель: «Судья допустил грубую ошибку, не назначив пенальти в ворота «Арсенала»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель открыто раскритиковал работу судьи после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».

Встреча завершилась со счётом 2:2. Особого внимания удостоился эпизод с неназначенным пенальти в ворота «канониров».

«Судья допустил грубую ошибку. Это была безумная ситуация. Мяч был в игре, когда защитник коснулся его рукой. Нас по-настоящему разозлило объяснение рефери: он сказал нашим игрокам, что это была «детская ошибка», за которую он не назначит пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это просто ужасное, чудовищное объяснение. Детская ошибка, взрослая ошибка – неважно, мы очень злы, потому что против нас принято безумное решение», – цитирует Bayern & Germany Тухеля.