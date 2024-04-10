Артета прокомментировал ничью «Арсенала» с «Баварией»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями после матча против «Баварии» (2:2).

Английский коллектив повёл в счёте на 12-й минуте после гола Букайо Саки, но быстро упустил преимущество, а на 32-й минуте «Бавария» и вовсе вышла вперёд. Во втором тайме команды ограничились одним голом, автором которого стал вышедший на замену Леандро Троссар.

«Игра поделилась на разные этапы. Мы очень хорошо начали, доминировали, не допускали моментов у своих ворот. Мы забили отличный гол, и после этого у Бена Уайта был шанс забить второй – при 2:0 это была бы совсем другая игра.

Гол «Баварии» вызвал некоторую неопределённость. Что касается второго пропущенного, то это Лига чемпионов, здесь тебя наказывают за ошибки.

Я верю, что мы сможем победить в Мюнхене. Нам нужно очень хорошо подготовиться», – высказался в беседе с TNT Sports Артета.