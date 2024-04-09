Журавель: «Бавария – главный опоссум европейского футбола»

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался по поводу ничьей мюнхенской «Баварии» в игре с «Арсеналом». Команды выясняли отношения в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов и сыграли вничью – 2:2. Притом, «канониры» отыгрывались в самой концовке.

«Бавария» - главный опоссум еврофутбола, они притворились мёртвыми у себя в лиге, но верить этому коварному зверьку, как мы знаем, не стоит. «Бавария» предложила «Арсеналу» максимально неудобный сценарий, примерно, как это делал «Порту»: «автобус», который умеет очень быстро отпарковываться от своих ворот и устремляться к чужим. Поэтому эти 2:2 и логичны и неплохи для обеих сторон», - пишет Журавель в телеграм-канале.

Больше подробностей о ничьей в Лондоне – в нашем традиционном послематчевом ревью. Ответная игра через неделю в Мюнхене!