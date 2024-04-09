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«Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке

09 Апреля 2024 • 23:54 Комментировать (2)
Арсенал
2:2
Бавария
окончен

«Арсенал» и «Бавария» сошлись в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/4 финала состоялся 9 апреля на стадионе «Эмирейтс».

Протокол игры  
Арсенал2:2Бавария
(1:0) Сака Букайо12'  
  18'Гнабри Серж (1:1)
  32'Кейн Гарри (1:2)
(2:2) Троссар Леандро76'  
Райя ДавидУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос СантосКивёр Якуб 46' (Зинченко Александр ( 46') Эдегор МартинЖоржиньо II 67' (Жезус Габриэль ( 67') Райс ДекланСака БукайоХаверц Кай 86' (Парти Томас ( 86'  89') Мартинелли Габриэл 67' (Троссар Леандро ( 67')
Запасные: Томиясу ТакэхироВиейра ФабиуЭльнени МохамедНелсон РайсХейн Карл-ЯкобНкетиа ЭддиРемсдейл АаронСмит-Роу Эмиль
Нойер МануэльКиммих ЙозуаДе Лигт МаттейсДайер ЭрикДэвис Альфонсо  9'Горецка ЛеонЛаймер КонрадСане Лерой 66' (Коман Кингсли ( 66') Мусиала ДжамалГнабри Серж 70' (Геррейру Рафаэл ( 70') Кейн Гарри  55'
Запасные: Сарагоса БрайанУпамекано ДайоУльрайх СвенМин-Чжэ КимМюллер ТомасПерец ДаниэльЧупо-Мотинг ЭрикПавлович АлександрМазрауи НуссаирТель Матис
09 апреля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

Эта 1/4 финала Лиги чемпионов – что ни афиша, то красота. «Бавария», потерявшая все шансы на чемпионство в Германии, пытается хоть как-то реабилитироваться в ЛЧ. «Арсенал», продолжающий борьбу за золото АПЛ, уступать кризисному гранду не намерен. Сейчас от «Баварии» остались только скиллы Кейна, командной игры и тренерской мысли – минимум, нужно пользоваться ситуацией.

Сказано – сделано. На 12-й минуте Сака не смог обойти Дэвиса, но бесхозный мяч подобрал Бен Уайт. Он сам же вернул мяч на ход Букайо, уже влетевшему в штрафную площадь соперника с правого края. Далее Сака эпизод решил идеально, пробил из-под Дайера в дальний угол и не оставил шансов Мануэлю Нойеру – 1:0. В следующей атаке уже сам Уайт завершал, тоже с правого края пробив после передачи Хаверца. Бену бомбардирских навыков не хватило, Нойер спокойно вышел победителем эпизода.

И вроде развивалось всё довольно предсказуемо, как случилась 15-минутка «Баварии». Наверное, «Арсенал» уже и сам уверовал в лёгкость победы. Под давлением Кейна Габриэль совершил неудачную передачу – Сане сыграл на перехвате. Лерой сразу сыграл на ход Горецке, Леон выманил на себя защитников и покатил в центре штрафной площади, откуда набежавший Серж Гнабри пробил точно – 1:1. Огорчил «бывшую» команду, всё по классике.

А следом Салиба решил завершить сольный проход Сане борцовским приёмом. Француз откровенно сбил Лероя в штрафной площади, привезя пенальти. Гарри Кейн с «точки» уверенно пробил в правый угол, а Давид Райя прыгнул в противоположный – 1:2. Так «Бавария» забила два гола за два удара в створ ворот и далее долго играла по счёту, новых атак не проводя. Артета после перерыва выпустил Зинченко вместо Кивора, после часа игры – Троссара и Жезуса вместо Мартинелли и Жоржиньо, но атаки «Арсенала» всё никак не разгонялись.

Плотная игра без моментов шла до 76-й минуты, когда давление «Арсенала» наконец сказалось. Слишком прижалась «Бавария», упустившая свежих «канониров». Троссар выполнил передачу на ход Жезусу к правому углу штрафной площади, Габриэль продвинулся вперёд и отдал «ответку» в центр, а набежавший Леандро в касание пробил под левую штангу – 2:2. Первый же момент второго тайма стал голевым.

А больше ничего интересного во вторые 45 минут и не случилось. Только в компенсированное время Мусиала умудрился отыскать на углу вратарской площади Комана, а Кингсли лупанул в ближнюю штангу. Повезло хозяевам. «Бавария» и «Арсенал» решили обойтись без риска, докатив 2:2 до финального свистка. Всё будет решаться в Мюнхене.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон

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Комментарии (2) Все комментарии
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CELTIC FROST
10 Апреля 2024 в 00:00
Как бы не играли Арсенал и Бавария в своих чемпионатах - в ЛЧ совершенно по-другому. удивлял статус фаворита в этой паре для канониров. которым их щедро одаривали буки и эксперты. Сегодня хозяевам немного повезло. но нужно прибавлять. иначе в ответке может быть хана.
InterSan
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Лучше бы Арсеналу сосредоточится на Премьер-Лиге.
На двух фронтах - не смогут вытянуть.
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