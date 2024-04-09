«Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке

«Арсенал» и «Бавария» сошлись в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/4 финала состоялся 9 апреля на стадионе «Эмирейтс».

Эта 1/4 финала Лиги чемпионов – что ни афиша, то красота. «Бавария», потерявшая все шансы на чемпионство в Германии, пытается хоть как-то реабилитироваться в ЛЧ. «Арсенал», продолжающий борьбу за золото АПЛ, уступать кризисному гранду не намерен. Сейчас от «Баварии» остались только скиллы Кейна, командной игры и тренерской мысли – минимум, нужно пользоваться ситуацией.

Сказано – сделано. На 12-й минуте Сака не смог обойти Дэвиса, но бесхозный мяч подобрал Бен Уайт. Он сам же вернул мяч на ход Букайо, уже влетевшему в штрафную площадь соперника с правого края. Далее Сака эпизод решил идеально, пробил из-под Дайера в дальний угол и не оставил шансов Мануэлю Нойеру – 1:0. В следующей атаке уже сам Уайт завершал, тоже с правого края пробив после передачи Хаверца. Бену бомбардирских навыков не хватило, Нойер спокойно вышел победителем эпизода.

И вроде развивалось всё довольно предсказуемо, как случилась 15-минутка «Баварии». Наверное, «Арсенал» уже и сам уверовал в лёгкость победы. Под давлением Кейна Габриэль совершил неудачную передачу – Сане сыграл на перехвате. Лерой сразу сыграл на ход Горецке, Леон выманил на себя защитников и покатил в центре штрафной площади, откуда набежавший Серж Гнабри пробил точно – 1:1. Огорчил «бывшую» команду, всё по классике.

А следом Салиба решил завершить сольный проход Сане борцовским приёмом. Француз откровенно сбил Лероя в штрафной площади, привезя пенальти. Гарри Кейн с «точки» уверенно пробил в правый угол, а Давид Райя прыгнул в противоположный – 1:2. Так «Бавария» забила два гола за два удара в створ ворот и далее долго играла по счёту, новых атак не проводя. Артета после перерыва выпустил Зинченко вместо Кивора, после часа игры – Троссара и Жезуса вместо Мартинелли и Жоржиньо, но атаки «Арсенала» всё никак не разгонялись.

Плотная игра без моментов шла до 76-й минуты, когда давление «Арсенала» наконец сказалось. Слишком прижалась «Бавария», упустившая свежих «канониров». Троссар выполнил передачу на ход Жезусу к правому углу штрафной площади, Габриэль продвинулся вперёд и отдал «ответку» в центр, а набежавший Леандро в касание пробил под левую штангу – 2:2. Первый же момент второго тайма стал голевым.

А больше ничего интересного во вторые 45 минут и не случилось. Только в компенсированное время Мусиала умудрился отыскать на углу вратарской площади Комана, а Кингсли лупанул в ближнюю штангу. Повезло хозяевам. «Бавария» и «Арсенал» решили обойтись без риска, докатив 2:2 до финального свистка. Всё будет решаться в Мюнхене.