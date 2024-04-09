Троссар забил в четырёх из пяти домашних матчей «Арсенала» в этой Лиге чемпионов

Лондонский «Арсенал» вечером вторника проводит очный поединок с «Баварией». Команды встречаются в первой игре четвертьфинала ЛЧ.

Ближе к концу второго тайма бельгийский игрок атаки «канониров» Леандро Троссар поразил ворота мюнхенцев, сравняв счёт – 2:2.

Любопытно, что Троссар не забил лишь в одном из пяти домашних матчей «Арсенала» в этом розыгрыше ЛЧ – с «Лансом» (6:0). Тогда бельгиец на поле не появился. В остальном, Леандро поражал ворота ПСВ, «Севильи», «Порту» (в основное время) и теперь – «Баварии».

Текстовая трансляция матча – на нашем портале, на табло равенство - 2:2.