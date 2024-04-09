Гнабри покинул поле из-за травмы в матче с «Арсеналом»

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» Серж Гнабри, автор одного из голов мюнхенцев покидает поле вынужденно. Во второй половине второго тайма Гнабри сел на газон и показал, что испытывает мышечный дискомфорт. Вместо немца на поле оперативно вышел Рафаэл Геррейру.

Напомним, что «Арсенал» открыл счёт в матче первым благодаря бильярдному удару Букайо Саки. Но Гнабри восстановил паритет спустя несколько минут после ошибок обороны «Арсенала». А после «Бавария» вырвалась вперёд благодаря пенальти.

Текстовую трансляцию поединка проводит наш портал.