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Лига чемпионов

Гнабри покинул поле из-за травмы в матче с «Арсеналом»

09 Апреля 2024 • 23:32 Комментировать
Арсенал
2:2
Бавария
окончен

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией» Серж Гнабри, автор одного из голов мюнхенцев покидает поле вынужденно. Во второй половине второго тайма Гнабри сел на газон и показал, что испытывает мышечный дискомфорт. Вместо немца на поле оперативно вышел Рафаэл Геррейру.

Напомним, что «Арсенал» открыл счёт в матче первым благодаря бильярдному удару Букайо Саки. Но Гнабри восстановил паритет спустя несколько минут после ошибок обороны «Арсенала». А после «Бавария» вырвалась вперёд благодаря пенальти.

Текстовую трансляцию поединка проводит наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри

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