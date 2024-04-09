Артета в перерыве снял с игры Кивёра, поляк провалил первый тайм

Микель Артета, главный тренер лондонского «Арсенала» провёл замену по позиции. Вместо провалившего первый тайм польского защитника левого фланга Якуба Кивёра коуч «канониров» выпустил на поле Александра Зинченко.

Напомним, что во многом из-за недоработок поляка «Арсенал» растерял своё преимущество над «Баварией». Сначала защита «Арсенала» недопоняла друг друга и дала забить Сержу Гнабри, а после Кивёр «отпустил» в прорыв Лероя Сане, который заработал пенальти.

Тем не менее, для «Арсенала» ещё далеко не всё потеряно. Впереди у лондонцев ещё три тайма, чтобы перевернуть расклад в четвертьфинале ЛЧ. Но пока банда Артеты уступает – 1:2.