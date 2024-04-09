«Бавария» забила «Арсеналу» два гола, нанеся два удара за весь первый тайм

«Бавария» показала стопроцентную реализацию в первом тайме выездного матча против лондонского «Арсенала».

Поединок начался с гола вингера «канониров» Букайо Саки на 12-й минуте, но уже на 18-й и 32-й минутах взятия ворот праздновали гости – отличились Серж Гнабри и Гарри Кейн (с пенальти). Примечательно, что в общей сложности «Бавария» нанесла всего два удара к перерыву, реализовав, таким образом, все свои попытки. Команда Микеля Артеты била значительно чаще – восемь раз.

На сайте LiveResult можно наблюдать за ходом второго тайма матча «Арсенал» – «Бавария» в формате текстовой трансляции.