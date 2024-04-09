Кейн оформил 10 результативных действий в 9 матчах Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн достиг отметки в десять результативных действий в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Англичанин реализовал пенальти в сегодняшнем выездном матче четвертьфинала против «Арсенала», установив на табло счёт 2:1 в пользу мюнхенцев на 32-й минуте. Для Кейна это седьмой гол в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне, также в активе 30-летнего форварда три результативных паса товарищам по команде. Таким образом, лидер атаки «Баварии» напрямую поучаствовал в десяти голах, проведя всего девять матчей в турнире.

Точный удар Гарри Кейна стал последним для обеих команд в первом тайме. Следить за ходом второй половины встречи можно на сайте LiveResult.