Кейн стал рекордсменом по голам в ворота «Арсенала» на «Эмирейтс»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн вывел свою команду вперёд в противостоянии с лондонским «Арсеналом».

«Канониры» открыли счёт на 12-й минуте встречи, но уже на 18-й «Бавария» ответила голом Сержа Гнабри, а на 32-й гости и вовсе повели – Кейн реализовал пенальти. Согласно сведениям журналиста Бена Джейкобса, теперь именно экс-форвард «Тоттенхэма» является рекордсменом по количеству голов в ворота «Арсенала», забитых на «Эмирейтс». 30-летний игрок обошёл в рейтинге Диогу Жоту и Джейми Варди.

На сайте LiveResult проходит текстовая онлайн-трансляция поединка «Арсенала» с «Баварией».