Гнабри отпраздновал гол в ворота «Арсенала»

Бывший игрок лондонского «Арсенала», а ныне «Баварии» Серж Гнабри забил «канонирам» в Лондоне. Случилось это на 18-й минуте вскоре после гола Букайо Саки в ворота Мануэля Нойера. После своего гола Гнабри его отпраздновал, показав руками подпись ручкой листа бумаги.

Напомним, что в более молодые годы Гнабри занимался в клубной академии «канониров» в 2011-2012 годах. А после начал в «Арсенале» первые шаги взрослой профессиональной карьеры. В 2016 году Гнабри перебрался в Бундеслигу, где год отыграл в «Вердере», а затем перешёл в «Баварию».

Текстовая трансляция поединка «Арсенала» и «Баварии» проходит на нашем портале. Идёт середина первого тайма, между командами установилось шаткое равновесие – 1:1.