Дэвис не поможет «Баварии» в ответной игре с «Арсеналом»

Вечером вторника в Лондоне очный матч проводят лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». Альфонсо Дэвис, игрок «Баварии» грубо сфолил на первых же минутах матча на Букайо Саке. За такой фол канадец был наказан «горчичником».

Таким образом, Дэвис не сможет помочь своей команде в ответной игре против «Арсенала» из-за перебора жёлтых карточек.

Напомним, что «Арсенал» в скором времени после фола Дэвиса открыл счёт. Сделал это в изящной манере один из лучших вингеров мирового футбола прямо сейчас – Букайо Сака, 1:0. Текстовая трансляция – на нашем портале! В разгаре первый тайм огненного поединка.