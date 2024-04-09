«Арсенал» и «Бавария» объявили составы на битву в Лиге чемпионов

Во вторник вечером «Арсенал» будет принимать «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Рулевой «Арсенала» Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Кивёр, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Мартинелли, Сака, Хаверц.

Наставник «Баварии» Томас Тухель, в свою очередь, включил в состав следующих исполнителей: Нойер, Лаймер, де Лигт, Дайер, Дэвис, Киммих, Горецка, Мусиала, Гнабри, Сане, Кейн.

Матч «Арсенал» - «Бавария» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.