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Александр Мостовой: «Когда, если не сейчас «Арсеналу» обыграть эту неудобную «Баварию» эксклюзив

09 Апреля 2024 • 18:27 Комментировать (1)
Арсенал
...
Бавария
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Через 2 ч. 54 мин.

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Арсеналом» и «Баварией».

«Тут вообще интересная ситуация. Если так посмотреть, то «Бавария» - исторически неудобный соперник для «Арсенала». Но сейчас «канониры» находятся в хорошей форме, относительно той же «Баварии». Мюнхенцы плохо играют сейчас, конечно. Но я всё же думаю, что сейчас они уже кинули все силы на Лигу чемпионов, потому что в Германии уже объективно ничего не светит. Ещё пять туров назад все говорили, что «Байер» - уже практически точно чемпион. Сейчас уже подавно. Поэтому в Германии «Бавария» играет не особо мотивированно.

С «Арсеналом» будет другая «Бавария», я уверен. С составом у них всё в порядке. Кейн, Сане, Киммих и так далее. Но тут очень многое будет зависеть от «Арсенала». Я всё-таки считаю англичан небольшим фаворитом. Они давно ничего не выигрывали, и сейчас есть хороший шанс пошуметь. У них отличный состав, они на ходу, игра идёт. Мотивация у них отличная. Когда, если не сейчас обыграть эту неудобную «Баварию», - сказал Мостовой.

Матч «Арсенал» - «Бавария» начнется в 22:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон Александр Мостовой ещё теги

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andi
09 Апреля 2024 в 19:03
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