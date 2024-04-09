Глава УЕФА Чеферин: «Суперлиги, войны и политика вмешиваются в футбол»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о трудностях, с которыми он сталкивается в ходе работы в последние годы.

- Учитывая опыт последних трёх лет, хотело бы в следующие три года моего президентского срока решать более интересные задачи.

- В каком смысле?

- Ну, всегда что-то есть. Эти Суперлиги, войны, геополитика и политика вмешаются в футбол. Я надеюсь, что оставшаяся часть моего срока пройдёт как можно более гладко.

Добавим, что ближайшим летом в Германии пройдёт чемпионат Европы. Титул будет защищать сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию по пенальти.

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