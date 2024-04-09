Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Глава УЕФА Чеферин: «Суперлиги, войны и политика вмешиваются в футбол»

09 Апреля 2024 • 17:17 Комментировать

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался о трудностях, с которыми он сталкивается в ходе работы в последние годы.

- Учитывая опыт последних трёх лет, хотело бы в следующие три года моего президентского срока решать более интересные задачи.

- В каком смысле?

- Ну, всегда что-то есть. Эти Суперлиги, войны, геополитика и политика вмешаются в футбол. Я надеюсь, что оставшаяся часть моего срока пройдёт как можно более гладко.

Добавим, что ближайшим летом в Германии пройдёт чемпионат Европы. Титул будет защищать сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию по пенальти.

Президент УЕФА высказался об отстранении России: «Другого выхода не было»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Александер Чеферин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» выбрал нового тренера Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия «Ливерпуль» решил, что сделает с Салахом Шомуродов огорчил команду Миранчука в Серии А Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом» Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге «Барселона» может заменить Левандовски игроком сборной Украины Клопп: «С такой игрой «Манчестер Юнайтед» проиграет «Арсеналу» - я уверен»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Роналду кулаком замахнулся на судью Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Назван главный претендент на «Золотой мяч» в 2024 году, Фоден ворвался в тройку
Спортивные новости
Крикунов: «Молодым нужно доверять! Когда они раскроются, то это станет фундаментом команды не на один год» Каменский рассказал, как на игру «Локомотива» повлияет уверенная победа в полуфинале КХЛ над «Трактором» Каменский — о травме Фукале: Это была большая потеря для «Трактора» Каменский высказался о вылете «Трактора» из плей-офф КХЛ «Локомотив» снова победил «Трактор» и вышел в финал Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.04.24 в 22:00
Арсенал Арсенал
Бавария Бавария
1.99 3.75 3.55
Видео
09.04.24 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
2.85 3.70 2.33
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Апреля
18:27 · Лига чемпионов
Луис Энрике: Я лучше Хави олицетворяю стиль «Барселоны»
17:17 · Лига чемпионов
Глава УЕФА Чеферин: «Суперлиги, войны и политика вмешиваются в футбол»
17:11 · Россия. Премьер-лига
Президент УЕФА высказался об отстранении России: «Другого выхода не было» 2
16:46 · Лига чемпионов
«Арсенал» запретил фанатам продавать билеты немцам 1
15:45 · Лига чемпионов
Симеоне рассказал о состоянии Гризманна и Мораты перед матчем против «Боруссии»
15:35 · Германия. Бундеслига
Упамекано попросил встречу с руководством «Баварии», чтобы обсудить будущее
15:27 · Лига чемпионов
Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» эксклюзив
15:16 · Франция. Лига 1
Энрике: «Мне бы хотелось, чтобы все травмированные игроки «Барселоны» смогли сыграть с «ПСЖ»
15:07 · Лига чемпионов
УЕФА отреагировал на угрозы терактов на матчах Лиги чемпионов
15:00 · Франция. Лига 1
Полузащитник «ПСЖ» Данилу назвал фаворита матча с «Барселоной»
14:48 · Франция. Лига 1
Энрике: «Я решил, кто заменит Хакими в матче с «Барселоной»
14:43 · Франция. Лига 1
Энрике не стал отвечать, выпустит ли Мбаппе на матч с «Барселоной»
14:00 · Испания. Ла Лига
Хоселу рассказал о планах на будущее
13:54 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн ответил, готов ли вернуться в «Баварию»
13:25 · Лига чемпионов
Андронов дал прогноз на матч «Арсенал» - «Бавария»
Все новости
Рекомендуем