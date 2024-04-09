Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Арсенал» запретил фанатам продавать билеты немцам

09 Апреля 2024 • 16:46 Комментировать (1)
Арсенал
...
Бавария
1 1.75 X 4.15 2 4.70
Через 4 ч. 43 мин.

Во вторник вечером первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов проведут «Арсенал» и «Бавария». На «Эмирейтс» не будет гостевых фанатов из Германии – УЕФА ранее наказал мюнхенский клуб за поведение болельщиков.

«Арсенал» переживает повторения истории 2017 года. Тогда фанаты «Кёльна», которые не могли присутствовать на стадионе, покупали билеты у фанатов «Арсенала». Это повлекло за собой столкновениям между поклонниками клубов перед игрой.

На этот раз «Арсенал» принял меры предосторожности. Клуб объявил, что фанаты будут лишены абонементов, если на их местах будут замечены гостевые болельщики. Передавать билеты можно только через специальную клубную службу. Кроме того, «канониры» не продавали билеты на игру тем, кто зарегистрировался после даты жеребьёвки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон

Новости по матчу

Сегодня, 09 Апреля
16:46
«Арсенал» запретил фанатам продавать билеты немцам 1
15:35
Упамекано попросил встречу с руководством «Баварии», чтобы обсудить будущее
15:07
УЕФА отреагировал на угрозы терактов на матчах Лиги чемпионов
13:54
Нагельсманн ответил, готов ли вернуться в «Баварию»
13:18
Ставка и прогноз на матч Арсенал — Бавария Лиги чемпионов — 9 апреля 2024
12:50
Артета дал понять, что попросил у Алонсо совет по поводу игры против «Баварии»
12:44
Сане высказался о работе с Артетой в «Манчестер Сити»
12:40
Тухель оценил успехи Артеты на посту тренера «Арсенала»
12:35
Тухель: «В Бундеслиге нам не хватило энергии»
12:30
Тухель: «Хаверц забил, возможно, самый важный гол в моей тренерской карьере»
12:25
Тухель оценил уровень Эдегора
12:19
Прогноз и ставка от Александра Неценко на матч Арсенал – Бавария Лиги чемпионов – 9 апреля 2024
11:52
Сборная Германии обсудит с Нагельсманном новый контракт в ближайшие недели
11:46
Прогноз и ставка от Виктора Гусева на матч Арсенал – Бавария Лиги чемпионов – 9 апреля 2024
10:38
Тухель: «Я буду отдавать все силы «Баварии» до последнего матча»
02:02
Арсенал - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
08 Апреля
23:32
Тухель назвал «Арсенал» лучшей командой АПЛ
19:11
Ставка и прогноз на матч Арсенал — Бавария Лиги чемпионов — 9 апреля 2024
18:41
Жезус — о проблемах «Баварии»: Эта команда всё равно может навредить «Арсеналу»
15:48
Тухеля могут уволить, если «Бавария» проиграет первый матч с «Арсеналом» 1
12:52
Гнабри: «Арсенал показывает очень хорошие результаты начиная с нового года»
12:40
Гнабри рассказал, каким Артета был партнёром по команде
12:34
Гнабри назвал причину, за счёт которой «Бавария» надеется пройти «Арсенал»
12:03
Гнабри рассказал, дразнил ли Кейна своим покером в ворота «Тоттенхэма»
11:58
Гнабри: «Покинуть «Арсенал» было правильным решением»
11:44
Нойер должен полететь в Лондон на матч с «Арсеналом»
03:45
Эдегор: «Арсенал» не должен бояться Кейна»
00:01
Тухель может покинуть «Баварию» в случае вылета от «Арсенала» – назван возможный сменщик
07 Апреля
23:03
Прогноз на точный счёт матча Арсенал – Бавария Лиги чемпионов – 9 апреля 2024
16:31
«Арсенал» - «Бавария»: прогноз и ставки БК Pinnacle
04 Апреля
23:05
Нойер намерен пожертвовать матчем Бундеслиги ради игры с «Арсеналом»
20:05
Мюллер уверен в победе «Баварии» над «Арсеналом» в Лиге чемпионов
03 Апреля
19:53
Коман: Я снова хочу испытать чувство победы в Лиге чемпионов
01 Апреля
23:28
Нойер успеет восстановиться к матчу против «Арсенала»
11:44
Тухель: «Мы способны обыграть «Арсенал», даже если сейчас в это трудно поверить» 5
27 Марта
14:08
Блинд надеется на победу «Баварии» в Лиге чемпионов
03:04
Мусиала: «Догнать «Байер» будет трудно, но мы попытаемся»
23 Марта
21:31
Полузащитник «Баварии» рассказал о целях команды в текущем сезоне
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Zed2891
09 Апреля 2024 в 17:03
Ну вот и подъехала проверочка по гамбургскому счету для Ротеты. Если не обыграет сегодня полудохлую Баварию, которая сосет причмокивая всяким Хайденхаймам и Бохумам в чемпионате, и после продлят баска, то все станет окончательно понятно с руководством из Ислингтона.
В общем, ждём.
«Ливерпуль» выбрал нового тренера Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия «Ливерпуль» решил, что сделает с Салахом Шомуродов огорчил команду Миранчука в Серии А Хаби Алонсо повторил рекорд Гвардиолы в Бундеслиге Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом» «Барселона» может заменить Левандовски игроком сборной Украины Клопп: «С такой игрой «Манчестер Юнайтед» проиграет «Арсеналу» - я уверен»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Роналду кулаком замахнулся на судью Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро
Спортивные новости
Крикунов: «Молодым нужно доверять! Когда они раскроются, то это станет фундаментом команды не на один год» Каменский рассказал, как на игру «Локомотива» повлияет уверенная победа в полуфинале КХЛ над «Трактором» Каменский — о травме Фукале: Это была большая потеря для «Трактора» Каменский высказался о вылете «Трактора» из плей-офф КХЛ «Локомотив» снова победил «Трактор» и вышел в финал Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.04.24 в 22:00
Арсенал Арсенал
Бавария Бавария
1.99 3.75 3.55
Видео
09.04.24 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Манчестер Сити Манчестер Сити
2.85 3.70 2.33
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Апреля
17:11 · Россия. Премьер-лига
Президент УЕФА высказался об отстранении России: «Другого выхода не было»
16:46 · Лига чемпионов
«Арсенал» запретил фанатам продавать билеты немцам 1
15:45 · Лига чемпионов
Симеоне рассказал о состоянии Гризманна и Мораты перед матчем против «Боруссии»
15:35 · Германия. Бундеслига
Упамекано попросил встречу с руководством «Баварии», чтобы обсудить будущее
15:27 · Лига чемпионов
Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» эксклюзив
15:16 · Франция. Лига 1
Энрике: «Мне бы хотелось, чтобы все травмированные игроки «Барселоны» смогли сыграть с «ПСЖ»
15:07 · Лига чемпионов
УЕФА отреагировал на угрозы терактов на матчах Лиги чемпионов
15:00 · Франция. Лига 1
Полузащитник «ПСЖ» Данилу назвал фаворита матча с «Барселоной»
14:48 · Франция. Лига 1
Энрике: «Я решил, кто заменит Хакими в матче с «Барселоной»
14:43 · Франция. Лига 1
Энрике не стал отвечать, выпустит ли Мбаппе на матч с «Барселоной»
14:00 · Испания. Ла Лига
Хоселу рассказал о планах на будущее
13:54 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн ответил, готов ли вернуться в «Баварию»
13:25 · Лига чемпионов
Андронов дал прогноз на матч «Арсенал» - «Бавария»
13:17 · Лига чемпионов
Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» - «Бавария»
12:59 · Англия. Премьер-лига
Упамекано назвал игрока «Арсенала», который его больше всего впечатляет
Все новости
Рекомендуем