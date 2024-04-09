«Арсенал» запретил фанатам продавать билеты немцам

Во вторник вечером первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов проведут «Арсенал» и «Бавария». На «Эмирейтс» не будет гостевых фанатов из Германии – УЕФА ранее наказал мюнхенский клуб за поведение болельщиков.

«Арсенал» переживает повторения истории 2017 года. Тогда фанаты «Кёльна», которые не могли присутствовать на стадионе, покупали билеты у фанатов «Арсенала». Это повлекло за собой столкновениям между поклонниками клубов перед игрой.

На этот раз «Арсенал» принял меры предосторожности. Клуб объявил, что фанаты будут лишены абонементов, если на их местах будут замечены гостевые болельщики. Передавать билеты можно только через специальную клубную службу. Кроме того, «канониры» не продавали билеты на игру тем, кто зарегистрировался после даты жеребьёвки.