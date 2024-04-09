Симеоне рассказал о состоянии Гризманна и Мораты перед матчем против «Боруссии»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о состоянии нападающих Альваро Мораты и Антуана Гризманна перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Специалист отметил, что француз в последних играх выступал с травмой, и заявил, что форвард нужен команде в его лучшей форме.

«Я полностью доверяю Альваро Морате. Не сомневаюсь, что он знает, как играть в таких матчах и что именно от него нужно команде», - цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

Напомним, что игра пройдёт завтра, 10 апреля, на стадионе мадридской команды. Начало - в 22:00 по московскому времени.