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Андронов дал прогноз на матч «Арсенал» - «Бавария»

09 Апреля 2024 • 13:25 Комментировать

В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» на своем поле примет мюнхенскую «Бавария». Об этой встрече поделился мнением футбольный комментатор Алексей Андронов.

«В этом матче надо исходить из результативности. Жду результативный футбол. Мне кажется, что в этой паре вообще будет забито больше всего мячей среди всех четвертьфинальных пар», - передает слова Андронова «РБ Спорт».

Матч «Арсенал» - «Бавария» состоится сегодня, 9 апреля, в Лондоне. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж противостояния проведет Liveresult.ru.

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