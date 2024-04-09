Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» - «Бавария»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о первом матче лондонского «Арсенала» и мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Арсенал» прошел «Порту» в сложной борьбе. Сейчас может быть легче, тем более что «Бавария» не привыкла закрываться. В открытой игре у «Арсенала» шансы выше. Ставлю на «Арсенал» с форой (-1)», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Матч между «Арсеналом» и «Баварией» состоится сегодня, 9 апреля, на стадионе в Лондоне. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.