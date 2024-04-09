Дмитрий Черышев назвал своего фаворита в паре «ПСЖ» - «Барселона»

Российский специалист Дмитрий Черышев, ныне занимающий пост главного тренера ярославского «Шинника», высказался о предстоящем матче «ПСЖ» и «Барселоны» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

«ПСЖ» - «Барселона» - очень сложный матч. Сейчас «ПСЖ» опасно играет в атаке. Это серьезный соперник. Поэтому у подопечных Энрике больше шансов пройти в следующую стадию Лиги Чемпионов», - передает слова Черышева ODDS.ru.

Первая встреча между парижанами и каталонцами состоится в среду, 10 апреля, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет на следующей неделе.