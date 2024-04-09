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Журналист Мартини дал прогноз на точный счёт матча «Арсенал» - «Бавария»

09 Апреля 2024 • 11:37 Комментировать

Журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини поделился мыслями о предстоящем поединке между лондонским «Арсеналом» и мюнхенской «Баварией» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Арсенал» является фаворитом в матче с «Баварией». Это полноценная команда: у них отличные атака и защита, чего до сих пор нет у «Баварии». В первом матче я поставлю на их победу - 2:0», - передает слова журналиста Sport24.

Первая встреча между лондонским и мюнхенским клубами состоится во вторник, 9 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Бавария Арсенал Лондон Массимилиано Мартини ещё теги
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