Журналист Мартини дал прогноз на точный счёт матча «Арсенал» - «Бавария»

Журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини поделился мыслями о предстоящем поединке между лондонским «Арсеналом» и мюнхенской «Баварией» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Арсенал» является фаворитом в матче с «Баварией». Это полноценная команда: у них отличные атака и защита, чего до сих пор нет у «Баварии». В первом матче я поставлю на их победу - 2:0», - передает слова журналиста Sport24.
Первая встреча между лондонским и мюнхенским клубами состоится во вторник, 9 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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