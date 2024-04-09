Два важных игрока вернулись в заявку «Барселоны» на матч с «ПСЖ»

Тренерский штаб каталонской «Барселоны» во главе с Хави Эрнандесом определился с заявкой команды на первую встречу с французским «ПСЖ» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

Заявка «Барселоны»:

вратари: тер Штеген, Пенья, Астралага;

защитники: Канселу, Араухо, Мартинес, Кристенсен, Алонсо, Роберто, Кунде, Форт, Кубарси;

полузащитники: Педри, Фермин Лопес, Ромеу, де Йонг, Гюндоган, Касадо, Фелиш, Рафинья, Ямаль;

нападающие: Левандовски, Роке, Гиу.

Первый поединок между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится в Париже 10 апреля. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.