Два важных игрока вернулись в заявку «Барселоны» на матч с «ПСЖ»

Тренерский штаб каталонской «Барселоны» во главе с Хави Эрнандесом определился с заявкой команды на первую встречу с французским «ПСЖ» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.
Заявка «Барселоны»:
вратари: тер Штеген, Пенья, Астралага;
защитники: Канселу, Араухо, Мартинес, Кристенсен, Алонсо, Роберто, Кунде, Форт, Кубарси;
полузащитники: Педри, Фермин Лопес, Ромеу, де Йонг, Гюндоган, Касадо, Фелиш, Рафинья, Ямаль;
нападающие: Левандовски, Роке, Гиу.
Первый поединок между «Барселоной» и «ПСЖ» состоится в Париже 10 апреля. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.
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