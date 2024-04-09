Жезус выделил главную угрозу в составе «Баварии»

«Все знают, насколько классный игрок Кейн. Думаю, ему нет равных в завершении атакующих действий. Будет приятно противостоять такому мастеру. Мы приложим усилия, чтобы закрыть его на поле и одержать победу», - передает слова бразильского футболиста пресс-служба УЕФА.