Жезус выделил главную угрозу в составе «Баварии»

Форвард лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус высказался о нападающем мюнхенской «Баварии» Гарри Кейне в преддверии первого матча ¼ финала Лиги чемпионов.
«Все знают, насколько классный игрок Кейн. Думаю, ему нет равных в завершении атакующих действий. Будет приятно противостоять такому мастеру. Мы приложим усилия, чтобы закрыть его на поле и одержать победу», - передает слова бразильского футболиста пресс-служба УЕФА.
Первый матч между «Арсеналом» и «Баварией» состоится сегодня, 9 апреля, на стадионе в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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