Артета: «Бавария» - это не только Кейн»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета пообщался с журналистами в преддверии первого матча с мюнхенской «Баварией» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Бавария» - это не только Гарри Кейн. Там есть еще десять футболистов в составе. Мы прекрасно понимаем, на что они способны. У Кейна невероятная статистика в последние десять лет. Гарри умеет забивать абсолютно разные голы. Вокруг него находятся игроки, которые помогают ему это делать. Задача «Арсенала» - помешать им», - рассказал испанский тренер на пресс-конференции.
Первый матч «Арсенала» и «Баварии» пройдет в Лондоне сегодня, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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