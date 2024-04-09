Артета: «Бавария» - это не только Кейн»

«Бавария» - это не только Гарри Кейн. Там есть еще десять футболистов в составе. Мы прекрасно понимаем, на что они способны. У Кейна невероятная статистика в последние десять лет. Гарри умеет забивать абсолютно разные голы. Вокруг него находятся игроки, которые помогают ему это делать. Задача «Арсенала» - помешать им», - рассказал испанский тренер на пресс-конференции.