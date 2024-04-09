Сане высказался о переговорах с «Баварией»

Атакующий полузащитник «Баварии» Лерой Сане дал комментарий касательно своего будущего в мюнхенском топ-клубе.
«Мое будущее зависит от нескольких факторов. Однако я пока не задумываюсь об этом. Впереди у нас важный поединок с «Арсеналом», все мои мысли о нем. Переговоры по контракту ведутся. Возможно, в ближайшие несколько недель процесс ускорится», - передает слова вингера Bayern & Germany.
Срок действующего контракта между Сане и «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. В текущем сезоне Лерой поучаствовал в 37 поединках мюнхенского гранда, забил девять мячей и отдал 13 голевых передач.
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