Сане высказался о переговорах с «Баварией»

«Мое будущее зависит от нескольких факторов. Однако я пока не задумываюсь об этом. Впереди у нас важный поединок с «Арсеналом», все мои мысли о нем. Переговоры по контракту ведутся. Возможно, в ближайшие несколько недель процесс ускорится», - передает слова вингера Bayern & Germany.