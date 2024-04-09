ИГИЛ* угрожает терактами во время матчей четвертьфинала Лиги чемпионов

ИГИЛ* грозится организовать теракты во время проведения четвертьфинальных поединков Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщают журналисты газеты Marca.

Как отмечает источник, в настоящее время планы по проведению матчей ¼ финала еврокубка остаются в силе. Сегодня, 9 апреля, будет проведено заседание соответствующих органов, на котором рассмотрят вопрос о внедрении дополнительных мер безопасности.

Во вторник, 9 апреля, состоятся два матча: «Реал» на своем поле примет «Манчестер Сити», а «Арсенал» в домашних стенах сыграет против «Баварии». В среду, 10 апреля, пройдут поединки «ПСЖ» - «Барселона» и «Атлетико» - «Боруссия» Дортмунд.

- *ИГИЛ включён Минюстом России в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.