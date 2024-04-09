Назван главный фаворит Лиги чемпионов перед стартом 1/4 финала - «Реал» на втором месте

Аналитики Opta сформировали новый рейтинг фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Главным претендентом на победу в престижном турнире является английский «Манчестер Сити». Шансы подопечных Хосепа Гвардиолы на повторение прошлогоднего успеха составляют 28,3%.

На втором месте в списке находится мадридский «Реал». Вероятность триумфа команды Карло Анчелотти составляет 15 процентов. Топ-3 фаворитов Лиги чемпионов замыкает французский «ПСЖ» - 14,7%.

Первые игры четвертьфинала состоятся 9 и 10 апреля. Ответные встречи пройдут 16 и 17 апреля.

В прошлом сезоне турнир выиграл «Манчестер Сити». В финале «горожане» минимально одолели миланский «Интер» со счетом 1:0.