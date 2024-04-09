Гвардиола высказал мнение об Анчелотти

В преддверии матчей ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем коллеге из мадридского «Реала» Карло Анчелотти.
«Мало кто знает, что значит быть хорошим тренером. Это не только тактическая установка на игру. Есть множество факторов. Анчелотти? Я никогда не смогу назвать его плохим наставником в плане тактики», - приводит слова испанского специалиста AS.
Напомним, что «Манчестер Сити» и «Реал» являются соперниками по четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Первый матч состоится сегодня, 9 апреля, в Мадриде. Ответная встреча пройдет на следующей неделе.
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