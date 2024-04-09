Сане: «Бавария» хочет победить в Лондоне»

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Сане поделился мыслями о матче против лондонского «Арсенала» в ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы настроены показать свой лучший футбол, будем сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут. Нам нужно продемонстрировать все свои лучшие качества. «Бавария» хочет победить. Нас ждет очень непростой матч», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Первый поединок между «Арсеналом» и «Баварией» состоится сегодня, 9 апреля, на стадионе в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Ответная встреча пройдет на следующей неделе.