Родри высказался о матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов

Один из ведущих игроков «Манчестер Сити» Родри Эрнандес пообщался с представителями СМИ в преддверии первого матча с мадридским «Реалом» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Наша команда извлекла уроки из прошлых матчей. Мы сейчас более зрелый коллектив, нежели тот, что играл с мадридцами впервые. «Реал» всегда входит в число главных фаворитов турнира. Но мы знаем, что нужно делать против них.

Гвардиола – один из лучших тренеров в истории, как и Анчелотти. Это два победителя. Хосеп – наш лидер», - передает слова полузащитника AS.

Первый матч «Реала» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 9 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».