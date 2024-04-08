Тухель назвал «Арсенал» лучшей командой АПЛ

Томас Тухель выразил слова похвалы сопернику перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. В нём, напомним, «Баварии» Тухеля будет противостоять лидер АПЛ прямо сейчас – лондонский «Арсенал».

«Полагаю, «Арсенал» сейчас – это лучшая команда АПЛ. Это доказывает статистика – «Арсенал» в фантастической форме. Нам в этом сезоне хорошо удаётся играть в Лиге чемпионов. Далеко не каждой команде удаётся добираться до четвертьфинала. Всё будет зависеть в дальнейшем от нашей удачи», - приводит слова Тухеля официальный портал УЕФА.

Напомним, первый матч противостояния «Арсенала» и «Баварии» пройдёт во вторник, 9 апреля в Лондоне. Ответная игра пройдет через неделю в Мюнхене.

Тухеля могут уволить, если «Бавария» проиграет первый матч с «Арсеналом»