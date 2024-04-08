Жезус — о проблемах «Баварии»: Эта команда всё равно может навредить «Арсеналу»

Форвард лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус высказался о «Баварии», с которой его команда сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

— Мы говорим о «Баварии». Все знают ее историю, они выиграли много титулов в Лиге чемпионов и Бундеслиге. Все знают уровень клуба. Неважно, что у них были проблемы в последних двух-трех матчах, ведь это по-прежнему «Бавария», которая может нам навредить, — приводит слова Жезуса Beanyman Sports.

В текущем сезоне Жезус принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

Первая четвертьфинальная встреча Лиги чемпионов между «Баварией» и «Арсеналом» состоится 9 апреля, начало — в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.