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Назван главный претендент на «Золотой мяч» в 2024 году, Фоден ворвался в тройку

08 Апреля 2024 • 15:40 Комментировать

На страницах авторитетного портала Goal был обнародован новый рейтинг фаворитов на выигрыш «Золотого мяча» в 2024 году. На первой строчке остаётся атакующий полузащитник Джуд Беллингем, который проводит отличный дебютный сезон в составе «Реала».

Второе место, как и прежде, занимает форвард Килиан Мбаппе из «ПСЖ». А вот на третьем месте произошла перестановка – на него ворвался Фил Фоден, потеснив своего одноклубника Эрлинга Холанна. Норвежец теперь четвёртый.

Дальше в топ-10 идут Родри, Гарри Кейн, Мохамед Салах, Винисиус Жуниор, Антуан Гризманн и Букайо Сака.

Криштиану Роналду – на 19-й позиции, а Лионель Месси – на 20-й.

Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Золотой Мяч Килиан Мбаппе Фил Фоден Эрлинг Холанн Джуд Беллингем ещё теги
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