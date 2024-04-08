Назван главный претендент на «Золотой мяч» в 2024 году, Фоден ворвался в тройку

На страницах авторитетного портала Goal был обнародован новый рейтинг фаворитов на выигрыш «Золотого мяча» в 2024 году. На первой строчке остаётся атакующий полузащитник Джуд Беллингем, который проводит отличный дебютный сезон в составе «Реала».

Второе место, как и прежде, занимает форвард Килиан Мбаппе из «ПСЖ». А вот на третьем месте произошла перестановка – на него ворвался Фил Фоден, потеснив своего одноклубника Эрлинга Холанна. Норвежец теперь четвёртый.

Дальше в топ-10 идут Родри, Гарри Кейн, Мохамед Салах, Винисиус Жуниор, Антуан Гризманн и Букайо Сака.

Криштиану Роналду – на 19-й позиции, а Лионель Месси – на 20-й.

Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»