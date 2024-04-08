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Лига чемпионов

Нападающий «Реала» Родриго назвал лучшую команду в мире

08 Апреля 2024 • 12:44 Комментировать

Звездный нападающий мадридского «Реала» Родриго высказался о предстоящем противостоянии с «Манчестер Сити» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы сыграем против действующего победителя турнира. В настоящий момент «Манчестер Сити» - лучшая команда мира. У них нет в составе слабых футболистов. Это очень тяжелый соперник, который хорошо работает с мячом. Играть против них некомфортно, однако я верю в «Реал», - передает слова бразильского форварда The Guardian.

Первый поединок состоится на стадионе в Мадриде 9 апреля. Ответная встреча пройдет в Манчестере на следующей неделе.

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