Нападающий «Реала» Родриго назвал лучшую команду в мире

Звездный нападающий мадридского «Реала» Родриго высказался о предстоящем противостоянии с «Манчестер Сити» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы сыграем против действующего победителя турнира. В настоящий момент «Манчестер Сити» - лучшая команда мира. У них нет в составе слабых футболистов. Это очень тяжелый соперник, который хорошо работает с мячом. Играть против них некомфортно, однако я верю в «Реал», - передает слова бразильского форварда The Guardian.

Первый поединок состоится на стадионе в Мадриде 9 апреля. Ответная встреча пройдет в Манчестере на следующей неделе.