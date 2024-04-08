Мбаппе - о матче с «Барселоной»: «Настало время великих футболистов»

Лидер атакующей линии «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о предстоящем противостоянии с каталонской «Барселоной» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Настало время великих футболистов, я готов к этому. Я не собираюсь прятаться», - передает слова 25-летнего нападающего Mundo Deportivo.

Первый поединок между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится во Франции 10 апреля. Ответная встреча пройдет 16 апреля в Испании. Победитель этого противостояния встретится в полуфинале Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» или дортмундской «Боруссией».

Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной»