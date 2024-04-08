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Эдегор: «Арсенал» не должен бояться Кейна»

08 Апреля 2024 • 03:45 Комментировать
Арсенал
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Бавария
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09.04 22:00

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился мыслями о предстоящей встрече с «Баварией», в составе которой выступает Гарри Кейн.

На счету английского форварда 38 забитых мячей и 12 результативных передач в 37 матчах текущего сезона. Во вторник бывшая звезда «Тоттенхэма» попробует огорчить «Арсенал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдёт в Лондоне.

«Конечно, Кейн – хороший игрок. Я играл против него несколько раз, и мы знаем, насколько он хорош в штрафной и при розыгрыше мяча. Думаю, нам следует его уважать, но мы не должны никого бояться – необходимо сосредоточиться на себе и собственных качествах. 

Результаты «Баварии» в Бундеслиге выглядят странно, однако, глядя на эту команду, вы видите, насколько она сильна. Нас ждёт тяжёлая битва, но мы готовы к ней», – цитирует Fotmob Эдегора.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон Мартин Эдегор Гарри Кейн ещё теги

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АРСЕНАЛ БАВАРИЯ
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