Эдегор: «Арсенал» не должен бояться Кейна»

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился мыслями о предстоящей встрече с «Баварией», в составе которой выступает Гарри Кейн.

На счету английского форварда 38 забитых мячей и 12 результативных передач в 37 матчах текущего сезона. Во вторник бывшая звезда «Тоттенхэма» попробует огорчить «Арсенал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который пройдёт в Лондоне.

«Конечно, Кейн – хороший игрок. Я играл против него несколько раз, и мы знаем, насколько он хорош в штрафной и при розыгрыше мяча. Думаю, нам следует его уважать, но мы не должны никого бояться – необходимо сосредоточиться на себе и собственных качествах.

Результаты «Баварии» в Бундеслиге выглядят странно, однако, глядя на эту команду, вы видите, насколько она сильна. Нас ждёт тяжёлая битва, но мы готовы к ней», – цитирует Fotmob Эдегора.