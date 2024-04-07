Ровно 20 лет назад «Депортиво» шокировал «Милан» камбэком в Лиге чемпионов

Продолжаем вспоминать интересные события из прошлого. Ровно 20 лет назад, 7 апреля 2004 года, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Депортиво» и «Миланом». В первой игре «россонери» разгромили соперника на своём поле со счётом 4:1, и мало кто сомневался в итоговом успехе команды Карло Анчелотти. Но «Депортиво» смог шокировать действующих на тот момент обладателей главного клубного трофея континента.

Ещё в первом тайме «Депортиво» уравнял общей счёт в дуэли и даже вышел вперёд по правилу гостевого гола. Мячи забили Вальтер Пандиани, Хуан Валерон и Альберт Луке. А жирную точку на 76-й минуте поставил Фран Гонсалес – 4:0. «Милан» был разбит.

«Депортиво» дальше в полуфинале уступил «Порту» (0:0, 0:1) Жозе Моуринью. Именно португальцы выиграли Лигу чемпионов в том сезоне – финал против «Монако» был выигран со счётом 3:0.

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